Veja lista das cidades em que termina o prazo para regularizar biometria

Acaba nesta quarta-feira, 9, às 18 horas o prazo final para a regularização de títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento biométrico em 84 cidades do Estado de São Paulo. O prazo para o eleitor fazer a biometria acabou em março. A obrigatoriedade do recadastramento biométrico em 84 cidades no Estado de São Paulo pode diminuir em cerca de 400 mil o número de eleitores registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nessas cidades.

+ Perdeu o prazo para cadastrar sua biometria? Veja o que fazer!

Quem não tiver feito o cadastro e não notificar até a tarde de hoje a Justiça eleitoral, corre o risco de ter o título cancelado. As maiores cidades afetadas são Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do Estado, e Sorocaba. Na capital paulista, o cadastramento não é obrigatório.

Também acaba hoje o prazo para transferir o domicílio eleitoral do título de eleitor. Quem precisar atualizar ou emitir o documento pela primeira vez também deve procurar a Justiça Eleitoral. Após a data, alterações só poderão ser realizadas depois das eleições deste ano.

Como fazer para transferir o título de eleitor?

Em São Paulo, além dos cartórios eleitorais, o eleitor que quiser transferir o seu domicílio de votação também pode procurar uma das unidades do Poupatempo.

Para saber qual o cartório eleitoral deve ser procurado, o eleitor deve ligar para a Central de Informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no telefone 148 ou fazer a consulta no site do Tribunal Regional Eleitoral.

Veja a lista de cidades com cadastramento biométrico obrigatório

Aguaí

Altinópolis

Araçoiaba da Serra

Areias

Auriflama

Bilac

Botucatu

Cabrália Paulista

Caiabu

Cananéia

Canitar

Catanduva

Chavantes

Coronel Macedo

Cunha

Descalvado

Divinolândia

Elisiário

Floreal

Gabriel Monteiro

Gastão Vidigal

General Salgado

Guará

Guarani D'Oeste

Guararapes

Guarulhos

Guzolândia

Indiana

Indiaporã

Inúbia

Itatinga

Jeriquara

João Ramalho

Junqueirópolis

Lagoinha

Lucélia

Macedônia

Magda

Martinópolis

Meridiano

Miguelópolis

Mirante do Paranapanema

Monções

Monte Azul Paulista

Nhandeara

Nova Castilho

Nova Luzitânia

Ocauçu

Oriente

Ouroeste

Paraíso

Pardinho

Pedranópolis

Pedregulho

Piacatu

Piquerobi

Piquete

Piratininga

Pracinha

Quatá

Queluz

Regente Feijó

Ribeirão do Sul

Ribeirão dos Índios

Rifaina

Rubiácea

Salto de Pirapora

Salto Grande

Santa Cruz das Palmeiras

Santa Rita do Passa Quatro

Santo Anastácio

Santo Antônio da Alegria

São João de Iracema

São Luís do Paraitinga

São Sebastião da Grama

Sorocaba

Taciba

Tambaú

Taquarituba

Terra Roxa

Várzea Paulista

Vera Cruz

Viradouro

Votorantim