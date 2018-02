Absolvidos PMs pela morte de PC e Suzana Marcolino A Justiça absolveu nesta sexta-feira, 10, os quatro militares que foram acusados pela morte do empresário Paulo César Farias e de sua namorada Suzana Marcolino. Eles foram encontrados mortos a tiros em junho de 1996, em Guaxuma, no litoral norte de Alagoas, onde Farias tinha uma casa de praia. Os jurados rechaçaram a tese de suicídio de Suzana e concluíram que houve duplo homicídio no caso.