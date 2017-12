Absolvição de mensaleiros cria frente parlamentar contra voto secreto As absolvições patrocinadas pelo plenário da Câmara de nove deputados envolvidos com o escândalo do mensalão reforçaram o movimento pelo fim do voto secreto. Foi criada uma frente parlamentar, integrada por deputados de partidos de oposição, como o PSDB, o PFL, e o PSOL, para pressionar o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PC do B-SP), a pôr em votação emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nos processos por falta de decoro parlamentar. Afinal, oito meses depois de terem seus nomes enviados pela CPI dos Correios para o Conselho de Ética da Câmara, a maioria dos 19 parlamentares envolvidos no escândalo do mensalão ficou impune. Nove já foram absolvidos e quatro renunciaram a seus mandatos. Apenas três - José Dirceu (PT-SP), Roberto Jefferson (PTB-RJ) e Pedro Corrêa (PP-PE) - tiveram seus mandatos cassados. A expectativa é que os três deputados que estão na fila de espera para serem julgados pelo plenário da Câmara acabem sendo salvos por seus colegas. Os últimos três Os deputados Josias Gomes (PT-BA) e Vadão Gomes (PP-SP) têm grandes chances de serem absolvidos. Na avaliação de alianças partidárias, o ex-líder do PP José Janene (PR) seria o único que correria o risco de ter seu mandato cassado, apesar de contar com a simpatia de seus colegas de Câmara. Assim como os nove parlamentares absolvidos pelo plenário da Câmara, os três deputados são acusados de terem recebido dinheiro do esquema de caixa dois operado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. Josias Gomes confessou ao Conselho de Ética da Câmara que recebeu R$ 100 mil do valerioduto. O petista alegou que usou os recursos para saldar dívidas da campanha eleitoral no seu Estado, em 2002. O processo de Josias Gomes deverá ser julgado pelo plenário da Câmara na semana que vem. Vadão Gomes é acusado de ter recebido R$ 3,7 milhões do valerioduto. O parlamentar nega toda a acusação. Seu processo ainda está no Conselho de Ética e deverá demorar a ser julgado pelo plenário da Câmara. José Janene também é apontado como um beneficiário do mensalão. O seu caso é o mais atrasado. O pepista está de licença médica desde dezembro do ano passado. A emenda à Constituição de autoria do ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho (PTB-SP), que acaba com o voto secreto, já passou pelas comissões da Câmara e está pronta para ser votada em plenário, mas enfrenta resistências de parlamentares. Há ainda um grupo de parlamentares da Câmara que é favorável a transferir o julgamento dos deputados por falta de decoro parlamentar para o Supremo Tribunal Federal (STF).