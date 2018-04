Abramovay substitui Tuma Júnior na Secretaria Nacional de Justiça

Com a missão de reestruturar a área de combate à lavagem de dinheiro, desmantelada há quase dois anos, o advogado Pedro Abramovay assumirá na próxima semana a Secretaria Nacional de Justiça, em substituição ao delegado Romeu Tuma Júnior. Tuma foi demitido a 15 de junho por suspeita de envolvimento com um dos chefes da máfia chinesa em São Paulo.

Levado ao governo por Márcio Thomaz Bastos, Abramovay, 29 anos, teve de recusar o convite para executivo do Escritório da ONU para o Combate ao Crime e Drogas, ao qual fora indicado pelo Planalto. Ele recebeu do ministro da Justiça, Luís Paulo Barreto, carta branca a Abramovay para promover a reestruturação da secretaria e reformar o Departamento Nacional de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), estratégico no combate à lavagem de dinheiro.