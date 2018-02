Abrainc acredita que o Minha Casa 3 sairá em breve

Na semana passada, o jornal "O Estado de S. Paulo" apurou com fontes do setor de construção civil que o anúncio foi adiado porque o governo federal procura uma contraproposta à promessa do presidente nacional do PSB e pré-candidato do partido à Presidência da República, Eduardo Campos, de construir 4 milhões de novas casas populares em quatro anos. Segundo fontes do mercado, a meta do governo era inferior a esse número.

Menin afirmou que o programa não foi anunciado porque o setor "ainda tem dever de casa a fazer". Ele não deu detalhes sobre o plano de número de casas, mas considerou que há temas ainda sendo discutidos entre o setor e o governo. O executivo afirmou que não tem informações sobre o prazo para o anúncio, mas considerou que o projeto está na "reta final".