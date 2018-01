Abrafrigo defende Katia Abreu para Agricultura

No texto, a entidade também acusa a companhia de "monopolizar o setor de carne no Brasil". "Com dinheiro do povo, repassado pelo BNDES, a empresa faz de tudo para dominar por completo a cadeia produtiva da pecuária de corte e agora avançando também em outros segmentos das proteínas animais. A dominação que pretendem vai do campo comercial, passando pelo parlamento e aos órgãos do Poder Executivo", afirma a Abrafrigo. Para a associação, a senadora Kátia Abreu é "pessoa das mais qualificadas" para assumir o Ministério da Agricultura.

Conforme noticiou ontem o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, grandes companhias do agronegócio tentam barrar a indicação da senadora para a pasta. Segundo fontes, durante uma reunião com o ministro chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, na semana passada, Joesley Batista, presidente da J&F, holding que controla a JBS, teria manifestado o desagrado da companhia com a indicação.

A JBS foi a companhia que mais fez doações a campanhas durante a disputa eleitoral deste ano. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a empresa doou ao todo R$ 352 milhões, dos quais R$ 69,2 milhões foram destinados à campanha de reeleição de Dilma Rousseff.