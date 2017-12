ABL fará sessão e missa em homenagem a Miguel Reale A Academia Brasileira de Letras (ABL) vai realizar, na quinta-feira, às 16 horas, a "Sessão da Saudade", quando será declarada vaga a cadeira 14, que foi ocupada pelo jurista Miguel Reale, pelo presidente Marcos Vilaça. No mesmo dia, às 12 horas, será celebrada a Missa de Sétimo Dia, no Mosteiro de São Bento, no centro do Rio. Miguel Reale foi eleito em 16 de janeiro de 1975 e recebido na ABL em 21 de maio pelo acadêmico Cândido Mota Filho. A cadeira de número 14 tem como patrono Franklin Távora, sendo fundador o jurisconsulto Clóvis Bevilaqua. Seus ocupantes, anteriores a Reale, foram Antonio Carneiro Leão e Fernando de Azevedo.