Abin nega participação na Operação Satiagraha

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) negou nesta segunda-feira, 14, em nota, qualquer participação na Operação Satiagraha, conduzida pela Polícia Federal (PF) contra um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Diz a Abin serem "absurdas e levianas" informações de que tenha realizado grampo telefônico em apoio às ações da PF sobre o Banco Opportunity. Na nota, a agência afirma que seu diretor-geral, Paulo Lacerda, ex-diretor geral da PF, "dedica-se exclusivamente" às funções da Abin desde que deixou a PF, em agosto do ano passado. "A Abin não realiza quaisquer atividades para as quais não possua respaldo na legislação em vigor. Por isso, considera absurdas e levianas as declarações de que tenha executado monitoramento telefônico de quaisquer pessoas, sejam elas do setor público ou privado", afirmou a Abin, no comunicado. Entre os presos na Satigraha estão o sócio-fundador do Opportunity, Daniel Dantas, o megainvestidor Naji Nahas, e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta.