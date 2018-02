Abin 'monitora' ações do MST, revela Trezza Ao ser sabatinado hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) - onde está há 13 meses como interino - Wilson Roberto Trezza revelou que, entre as atribuições do órgão, está a de manter o presidente das República informado sobre as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e de entidades semelhantes.