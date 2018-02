Abertura da Bovespa testa confiança do investidor no Brasil, diz 'Financial Times'

A abertura de capital da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) será o "primeiro grande teste da confiança de investidores no mercado acionário brasileiro", afirma nesta quarta-feira o diário financeiro Financial Times. O jornal britânico de grande circulação nos meios econômicos dedica uma reportagem à oferta inicial de ações da própria Bovespa, na sexta-feira, 26. Nesta quarta, a bolsa deve divulgar o valor dos papéis, em nome da Bovespa Holding S.A. "A oferta será a primeira de uma bolsa latino-americana, e a primeira de três operações deste tipo no futuro próximo", diz o jornal. As outras são da Bolsa mexicana e da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). A reportagem afirma que as cerca de 250 milhões de ações emitidas devem ser oferecidas por um valor próximo dos R$ 18,50 - o que permitiria à Bovespa arrecadar cerca de R$ 4,6 bilhões no processo. Mas este preço já foi revisto e as estimativas já chegam a R$ 6 bilhões. Citado na reportagem do FT, o analista do WestLB Roberto Padovani diz que a oferta da Bovespa Holding S.A. será "o verdadeiro teste" para a confiança dos investidores no mercado brasileiro de ações. A Bovespa é o principal mercado acionário da América latina, concentrando 70% do volume de negócios da região. De acordo com o FT, o valor das empresas listadas na bolsa paulista superou R$ 2 trilhões em setembro, e o giro diário chegou a R$ 6,8 bilhões neste mês, comparado com uma média de R$ 2,4 bilhões por dia em 2006. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.