Aberto inquérito sobre obra de empreiteira no Metrô-SP

A procuradoria encaminhou a Grella representações sobre obras da construtora Camargo Corrêa, alvo da Operação Castelo de Areia, com pedido de investigação acerca de "oito empreendimentos do Estado e de municípios em que há autoridades envolvidas, como membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Tribunal de Contas do Estado, secretários de Estado e prefeitos".

Ainda ontem, o procurador-geral requisitou cópias de todos os processos que tramitaram ou ainda estão em curso em unidades da instituição relativos à Camargo Corrêa e à obra do metrô que desabou em janeiro de 2007. Foram identificados três processos, dois deles no âmbito da Promotoria de Habitação e Urbanismo da capital paulista e um na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público.

Outra investigação, de natureza criminal, foi convertida em denúncia contra 14 funcionários do Metrô e do consórcio Via Amarela - do qual a Camargo Corrêa faz parte -, responsável por aquela obra. A acusação formal foi oferecida em janeiro de 2009 e recebida pela Justiça. Grella quer analisar todo o trabalho realizado até agora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.