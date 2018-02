Aberta sessão que votará cassação de Demóstenes O presidente do Senado, José Sarney (PMDB/AP), acaba de abrir a sessão em que será decidido se o mandato do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) será cassado ou não. Estão presentes 48 senadores. Demóstenes perderá o mandato se pelo menos 41 senadores votarem pela cassação. Demóstenes é acusado de usar o mandato para defender os interesses do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.