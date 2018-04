ABC tem reforço de ministro e senadora O ministro dos Esportes, Orlando Silva, e a senadora Marina Silva (PT-AC), ex-ministra do Meio Ambiente, passaram boa parte da segunda-feira em campanha para candidatos petistas no ABC. Ele tomou café da manhã com o também ex-ministro Luiz Marinho, candidato à Prefeitura de São Bernardo, e almoçou com Vanderlei Siraque, que disputa em Santo André. Marina proferiu palestra, às 15h, ao lado de Marinho, e tinha agendado para a noite participação na campanha de Oswaldo Dias, em Mauá.