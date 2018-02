Abbas convidou Dilma a visitar Cisjordânia, diz Patriota

Patriota também comentou rapidamente o caso Cesare Battisti. Durante a comunicação feita aos jornalistas sobre a série de encontros de Dilma com autoridades internacionais na manhã de hoje no Palácio do Planalto, o ministro foi questionado sobre a reação do governo italiano à decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de não extraditar Battisti. Ele lembrou que o embaixador da Itália no Brasil participou da cerimônia realizada ontem para a posse de Dilma. Para Patriota, a presença do representante pode ser entendida como um sinal "do desejo dos dois países de prosseguirem o seu relacionamento e darem ênfase às convergências e uma agenda construtiva".