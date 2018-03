Abatida, Dilma diz que está 'em fase de descanso'

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff recebeu na manhã desta quinta-feira, 5, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, o presidente da Alemanha, Christian Wulff, em seu primeiro compromisso externo desde o diagnóstico de pneumonia, na semana passada. A presidente está visivelmente abatida e mais magra. Diante da indagação de repórteres sobre sua saúde, Dilma deu uma breve declaração. "Recuperada estou, mas estou em fase de descanso".

Em seguida, a presidente se reuniu com os ministros Antonio Patriota (Relações Exteriores) e Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia), em encontro reservado com o presidente alemão e a delegação daquele país. Eles vão definir a assinatura de tratados e projetos conjuntos na área de tecnologia e comércio bilateral. Às 13 horas, a presidente deverá participar de almoço que será oferecido pelo governo brasileiro à delegação da Alemanha, no Palácio do Itamaraty.