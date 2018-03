Abaixo-assinado no Rio pede julgamento do Mensalão Integrantes do Movimento 31 de Julho Contra a Corrupção recolheram neste domingo cerca de mil assinaturas em frente ao Posto 9, no calçadão da Praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O abaixo-assinado pede o início do julgamento do "Mensalão" no Supremo Tribunal Federal (STF).