Abaixo-assinado de artistas pede respeito a parecer do Iphan

SALVADOR - Um grupo de 132 nomes do setor cultural e acadêmico, como Caetano Veloso, Tom Zé, Luís Fernando Veríssimo, Otto, Wagner Moura, Sônia Braga, Anna Muylaert, Nana Caymmi e Jean Tible, subscreveu um abaixo-assinado para que a construção do edifício La Vue, em Salvador, respeite o limite de 13 pavimentos determinado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural (Iphan).

O empreendimento é o epicentro da atual crise política no governo federal desde que o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero acusou o titular da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, de pressioná-lo a aprovar o empreendimento com 30 andares. Geddel nega.

O texto do abaixo-assinado pede que seja respeitado o parecer do Iphan. "O projeto terá um impacto brutal sobre a paisagem do sítio histórico do Porto da Barra, uma das mais belas praias urbanas do mundo e patrimônio precioso da primeira capital do Brasil".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem citar o nome de Geddel, os signatários também criticam a pressão que teria sido feita pelo ministro, que afirmou ter comprado um apartamento no edifício. "São reprováveis as pressões imobiliárias de toda natureza sobre os órgãos estaduais e federais de proteção. Esperamos que o Iphan defenda os interesses públicos dos baianos e dos brasileiros, assegurando o gabarito baixo da referida obra e preservação das paisagens históricas e ambientais de Salvador".