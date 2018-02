Abag: Campos mostrou sensibilidade sobre o agronegócio O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Luiz Carlos Corrêa Carvalho, disse nesta quarta-feira, 13, estar "abalado" com a morte do candidato a presidente pelo PSB e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. "Estou muito abalado, passado, porque nos encontros que tivemos o Eduardo mostrou grande sensibilidade ao agronegócio", disse. "Ele tinha discurso que eu também defendo: que sem mudança não há sustentabilidade no País", completou.