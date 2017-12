''''A Voz do Brasil'''' seguirá fuso de cada Estado O programa A Voz do Brasil passará a ser transmitido sempre às 19h no horário local de cada Estado, e não mais no horário de Brasília. A decisão foi anunciada pelo Ministério das Comunicações e consta da Portaria 392. A idéia é padronizar a retransmissão seguindo os quatro fusos horários do País.As emissoras de rádio de locais com fuso horário diferente deverão gravar o programa e levá-lo ao ar às 19h para que haja "unicidade na transmissão", segundo o ministério.