A volta às aulas e aos velhos problemas Grande parte dos estudantes e professores das universidades federais voltou às aulas e aos velhos debates sobre falta de dinheiro e pessoal. Depois de 107 dias de greve e mais 31 dias de recesso de Natal e Ano-Novo, as 52 instituições de ensino superior reclamam de novos concursos para docentes e maior liberdade para gerir os recursos obtidos por meio de parcerias e serviços prestados ao mercado. Na Universidade de Brasília (UnB), 25 mil alunos retornaram ao campus. O segundo semestre de 2001 está previsto para terminar dia 27 de abril. Uma boa parte das disciplinas está sendo dada por professores substitutos, contratados temporariamente para compensar a falta de concursados. O Ministério da Educação (MEC) liberou 50 novas vagas para a UnB. O número é insuficiente para preencher um déficit de 500 professores. Nas contas de reitores, o governo precisa contratar oito mil professores para ocupar as vagas em aberto nas 52 instituições federais de ensino superior. O MEC já liberou duas mil vagas e pretende abrir, até junho, concurso para mais mil docentes. A estudante Marília de Melo, de 16 anos, do segundo período de Odontologia da UnB, disse ter vivido nos últimos meses uma situação parecida com a de um "desempregado", sem atividade e forma de compensar o prejuízo. "Procurei revisar as matérias em bibliotecas, mas é muito difícil estudar sem auxílio de um professor." No campus da federal do Espírito Santo (Ufes), o calendário só será normalizado em 2004. Férias, recessos e as atividades acadêmicas vão sofrer alterações de datas. O reitor José Weber Macedo não tem boas expectativas para este ano. "Não creio que o projeto de autonomia financeira sairá neste governo", disse. O projeto de autonomia, engavetado no Congresso há cinco anos, permitiria às instituições maior rapidez para contratar pessoal e realizar serviços. Pelo menos metade dos 20 mil alunos e dos 2.500 professores da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio, não compareceram nesta segunda-feira às aulas, de acordo com levantamento feito pela instituição. Oficialmente, o período letivo - interrompido pela greve que durou 93 dias na universidade - foi retomado em 10 de dezembro, mas em muitas unidades as aulas só deverão recomeçar mesmo na próxima segunda-feira. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as aulas recomeçaram nesta segunda, mas a reitoria não tinha um levantamento do número de alunos que compareceram ao campus. Nem metade dos mais de 22 mil alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, e menos de um terço dos professores têm comparecido às aulas desde o último dia 2, quando foi retomado o período letivo. Em Salvador, os estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) reiniciaram nesta segunda as aulas. A UFBA remanejou as aulas do semestre passado perdido entre esta segunda e o dia 10 de maio, com um breve intervalo de uma semana, por causa do carnaval. Somente após essa reposição é que começa o ano letivo de 2002. Em Curitiba, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) retoma as atividades somente na próxima segunda-feira.