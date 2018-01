A política é show Não são só três os apresentadores de TV pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Há Celso Russomanno (Patrulha do Consumidor, na Record), José Luiz Datena (Brasil Urgente, na Band) e João Doria Júnior (Show Business, na Band). Mas a conta chega a quatro se lembrarmos que, dez anos antes de virar deputada, Marta Suplicy ficou famosa como a sexóloga do TV Mulher, na Globo. A eleição virou show, com alguns calouros. “É saudável”, diz Doria. Para quem? O eleitor deve dizer: “Cansei”.