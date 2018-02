A pedido do PMDB, Lula pode tirar 1 mês de licença

De acordo com informações de auxiliares de Lula, o presidente chegou a admitir a possibilidade da licença para fazer a campanha de Dilma, mas sempre ressalvou que só o faria em último caso. A ideia do presidente e de Dilma é forçar o eleitor a fazer uma comparação entre os dois mandatos do antecessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com os dois do petista. Assim, eles tentam conseguir que a eleição de 2010 seja plebiscitária. E acreditam que vão vencer, dando ao PT mais quatro anos de mandato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.