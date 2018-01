A pedido do Planalto, ministros colocam cargo à disposição

Atualizado em 13.11

Brasília - O ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, informou nessa quarta-feira, 12, que 15 ministros, inclusive ele mesmo, já apresentaram uma carta colocando o cargo à disposição da presidente Dilma Rousseff. Na avaliação de Mercadante, o gesto é meramente “diplomático” e de “agradecimento” por ter participado do atual governo.

“É uma formalidade, foi uma sugestão minha, faz quem quiser”, disse o ministro, em entrevista concedida no Palácio do Planalto. “É um gesto de gentileza, e não tem prazo, não. O governo vai até 31 de dezembro. É uma forma de demonstrar publicamente esse espírito que foi a campanha da presidente Dilma: equipe nova e um governo novo.”

Na tentativa de neutralizar a saída de Marta Suplicy do Ministério da Cultura, Mercadante pediu a todos os ministros que entreguem suas cartas de demissão até a próxima terça-feira, quando a presidente retornará de sua viagem à Austrália.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ideia inicial era que a entrega dos cargos à presidente ocorresse de forma conjunta, no próprio dia 18, como forma de indicar que a equipe deixava a presidente à vontade para compor um novo time no segundo mandato. A atitude de Marta, porém, surpreendeu o Palácio do Planalto e obrigou o governo a antecipar o processo de saída coletiva.

De acordo com Mercadante, a maioria dos ministros se manifestou “totalmente favorável” à ideia. “Quais as cartas que chegaram eu não vi. Toda hora está chegando. Os que não quiserem não precisa, não é obrigatório.” O governo tem 39 ministérios.