A pedido da Funai, Força Nacional vai a Sindrolândia Parte do efetivo da Força Nacional se deslocou nesta quinta-feira para Sidrolândia, a pedido da Fundação Nacional do Índio (Funai) para conversar com as lideranças indígenas. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Carlos Alberto David dos Santos, coordena a operação e informou que uma equipe foi até o município para explicar como será a atuação da Força Nacional na região.