'A paciência do brasileiro esgotou', diz Beto Richa Surpreendido, como a grande maioria dos políticos, pela dimensão das manifestações que se espalham pelo País com reivindicações difusas e passeatas cada vez mais numerosas, o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), defendeu a mobilização popular e disse acreditar que uma minoria de "infiltrados" se organiza para causar tumulto e desgastar o poder público. Na noite de segunda-feira, um grupo de manifestantes quebrou o portão e pichou as paredes do Palácio Iguaçu, sede do governo, em Curitiba.