'A ordem é não mudar o mínimo no Senado'

"Não queremos criar a imagem de que a Câmara paga o pato e depois a gente facilita no Senado", disse ontem ao jornal O Estado de S.Paulo o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, responsável pela negociação com as centrais sindicais. Carvalho afirmou que o Planalto espera um estudo do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para apresentar, logo após a votação no Senado, um projeto de correção da tabela do Imposto de Renda em, no mínimo, 4,5%, mas esse porcentual pode ser maior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.