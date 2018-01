A modernização dos sindicatos

Neste domingo, o Estado publica uma reportagem especial sobre a reforma sindical, a 15ª da série “A reconstrução do Brasil”. Além abordar as distorções existentes hoje na área sindical, a reportagem apresenta as principais propostas feitas por juristas, políticos, economistas e sindicalistas para modernizá-la, como a extinção do imposto sindical e do monopólio de representação de trabalhadores e empresários.

Com o tema desta semana, chega ao fim a série lançada pelo Estado em setembro, com o objetivo de oferecer uma contribuição ao debate sobre os grandes desafios do Brasil pós-impeachment. Da reforma política ao ajuste fiscal, da batalha contra os privilégios do setor público à reforma trabalhista, a série analisou os principais gargalos que travam o desenvolvimento do País. Para produzi-la, o jornal realizou mais de 50 entrevistas com algumas das figuras mais respeitáveis da vida política e econômica nacional, ouviu consultores e acadêmicos do exterior.

As reportagens estão reunidas numa página exclusiva, que traz também um conjunto de entrevistas exclusivas e a repercussão das propostas com lideranças nacionais, como o empresário Flavio Rocha, os ex-ministros Antonio Delfim Netto e Rubens Ricupero, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e o ex—presidente Fernando Henrique Cardoso. A entrevista mais recente é a do empresário Flavio Rocha, presidente das Lojas Riachuelo. "O mito do Estado Robin Hood acabou", diz Rocha.