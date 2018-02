A ministros, Lula avisa que servidor não terá reajuste

"Passamos a orientação de que não tem previsão de reajustes salariais para 2010. Não tem no Orçamento e não temos condições de colocar porque ainda temos que pagar em julho o que foi votado anteriormente", acrescentou Bernardo, ao deixar o encontro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

O ministro disse também que a determinação do governo é descontar os dias parados de quem entrar em greve. "No caso das greves, já estamos arguindo a ilegalidade e estamos controlando a frequência. E há uma determinação de descontar os dias parados." O ministro informou ainda que a tendência do governo é vetar o reajuste de 7,71% do salário mínimo concedido aos aposentados e o fim do fator previdenciário.

Ainda sobre os reajustes salariais, Bernardo afirmou que, em alguns casos, os próprios ministros ou presidentes de autarquias dão esperança aos servidores. "Temos uma espécie de padrinhos sindicais dentro da máquina, mas não temos previsão orçamentária para este ano", disse. "A reunião foi para dizer que ministro e dirigente de órgão e autarquia não é sindicalista e não tem que ficar defendendo reivindicação de servidores."