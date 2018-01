A familiares, Delcídio nega que tenha dito que STF errou em seu caso

BRASÍLIA - Preso na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) teria negado nesta quinta-feira, 3, a familiares, que tenha afirmado, em encontro com políticos do Mato Grosso do Sul, que o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha errado na condução de sua prisão.

Em entrevista ao Estado, o presidente estadual do PT, Antônio Carlos Biffi, afirmou que em visita feita a Delcídio anteontem na Superintendência, o senador se queixou da atuação do STF.

“Acho que o Rui Falcão (presidente do PT) errou, como errou o Supremo, como errou o Senado. Para mim tanto faz como tanto fez, se ele vai me expulsar ou não”, afirmou Delcídio, segundo Biffi.

À esposa Maika, que o visitou nesta quinta, Delcídio teria negado que tenha dado as declarações e teria ressaltado que o “único foco era o de formatar junto aos advogados a sua defesa”.

O senador está preso deste a última quarta-feira, 25, em Brasília sob acusação de tentar obstruir as investigações da Lava Jato.