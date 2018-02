À espera de Lula, jovens petistas pedem 'fora Cunha' e 'fora Levy'

Atualizada às 11h43

BRASÍLIA - Integrantes da juventude do PT gritam palavras de ordem pedindo a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. "Fora já, fora daqui, Eduardo Cunha junto com Levy."

As manifestações acontecem na abertura do 3º Congresso da Juventude do PT, em Brasília, ao qual comparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao chegar, Lula foi recebido aos gritos de "Lula guerreiro do povo brasileiro" e ouviu cobranças da juventude do PT.

Logo depois de subir ao palco do evento, os jovens começaram a gritar: "Lula, eu quero ver, você romper com o PMDB".

No ginásio onde é realizado o evento há faixas com desenhos estilizados com as fotos de petistas que tiveram os nomes envolvidos nos escândalos do mensalão e da Petrobras, como José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno, João Vaccari Neto e João Paulo Cunha.