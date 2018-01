A empresários, Eduardo Campos questiona liderança de Dilma

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), possível candidato à Presidência em 2014, disse nessa segunda-feira, 26, a empresários, durante reunião fechada em São Paulo, que a presidente Dilma Rousseff não é a líder que aponta caminhos para o País.

De acordo com pessoas que participaram do encontro ouvidas pelo Estado, Campos fez críticas mais incisivas a Dilma do que nas últimas palestras com o empresariado.

“Ele foi um pouco mais duro hoje (segunda-feira) com relação à presidente”, admitiu Márcio França, dirigente do PSB paulista, que participou do evento. Campos teria feito as críticas quando falava sobre a onda de protestos de junho. Segundo França, o governador disse que Dilma perdeu a oportunidade de responder melhor às ruas.

Empresários que participaram da reunião fechada confirmaram as críticas de Campos dirigidas à presidente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O secretário de Administração de Barretos, interior de São Paulo, Cleber Delalibera, disse ter anotado outra crítica do pernambucano: “As pessoas estão indignadas. Querem encontrar gente que sabe resolver”.

O governador participou do segundo encontro reservado com empresários na capital paulista em menos de uma semana. Nesta terça-feira, 27, ele vai a um evento do setor de avicultura em São Paulo e, depois, segue para Santos, onde almoça com representantes do setor portuário, durante o fórum Santos Export 2013.

À tarde, o governador de Pernambuco grava uma participação no Programa do Ratinho, no SBT, por onde já passaram o senador Aécio Neves (PSDB) e a ex-senadora Marina Silva.

Procurado, o governo de Pernambuco não se pronunciou sobre críticas feitas por Campos no encontro com os empresários.