A dirigentes do PSB, Alckmin diz que não acredita que Doria disputará prévias com ele

O governador Geraldo Alckmin disse a dirigentes do PSB, durante um jantar nesta quarta-feira, 26, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, que, caso entre na disputa pela Presidência, não acredita que o prefeito de São Paulo, João Doria, disputará com ele as prévias do PSDB.

Os dois tucanos são os mais bem posicionados como presidenciáveis em 2018 pela sigla. Doria, porém, já disse mais de uma vez que não disputaria a vaga com seu padrinho político.

Segundo relato de participantes, os pessebistas falaram com o governador sobre reforma política. Eles avaliam que existe acordo hoje para aprovar o fim das coligações, as federações partidárias, um fundo eleitoral com recursos públicos para financiar os partidos e a a cláusula de barreira, esta última apenas em 2020.

O jantar reuniu na ala reservada do Bandeirantes o vice governador paulista Márcio França, o prefeito do Recife Geraldo Júlio, o ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande e o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

Dirigentes do PSB também disseram ao tucano que a candidatura de França ao Palácio dos Bandeirantes está consolidada em 2018. Em entrevista coletiva antes do encontro, Alckmin afirmou que considera "natural" que cada partido queira ter um candidato próprio.