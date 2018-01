A deputados, Temer diz que momento é delicado e pede apoio a ajustes

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brasília - O vice-presidente da República, Michel Temer, reuniu na manhã desta quarta-feira, 25, a bancada do PMDB na Câmara, em um café da manhã, para pedir apoio do partido ao pacote de ajuste fiscal. O encontro foi marcado de última hora e, dos 68 deputados do PMDB, 56 compareceram.

Segundo parlamentares que participaram da reunião, Temer afirmou que o momento do País e da economia é "delicado" e que o PMDB tem importância fundamental na governabilidade e equilíbrio. O vice-presidente afirmou que todos os peemedebistas têm que entender a importância do momento.

O encontro com Temer ocorre após a reunião que a bancada do partido teve com a equipe econômica na última segunda-feira, 23. "Temer disse que essa era apenas uma reunião rápida e preliminar para tratar da importância do PMDB e que mais a frente ele vai reunir senadores, deputados e ministros dos partidos. Disse que todos da bancada têm que entender que os ministérios comandados pelo partido estão abertos ao PMDB", contou a deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA), que esteve no café realizado no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência.

O líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani (RJ), participou do encontro, quando foi apresentado como líder do partido. Temer e Picciani prometeram trabalhar em conjunto.