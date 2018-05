A Corte e o cálculo do desgaste político A busca pelo controle judicial sobre o processo de impeachment pode ocorrer a qualquer momento, sob qualquer argumento. Sendo assim, o que limita tanto essa busca quanto a efetiva intervenção do STF no processo? Para além da qualidade dos argumentos jurídicos envolvidos, há um complexo cálculo de desgaste de legitimidade democrática pelos envolvidos.