A convite de Lembo, Lula vai ao Bandeirantes assinar convênios O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira, de assinatura de convênios na área de reurbanização de favelas, na sede do executivo paulista, o Palácio dos Bandeirantes. Desde que foi eleito, em 2002, esta é a primeira vez que Lula vai a um evento no Palácio dos Bandeirantes, atualmente comandado pelo pefelista Cláudio Lembo. A cerimônia na sede do executivo paulista tem início previsto para às 15 horas e vai formalizar um convênio entre o governo federal e 18 municípios paulistas para o repasse de recursos para a urbanização de favelas, com recursos do governo federal. Serão beneficiados municípios da região metropolitana da Capital, algumas cidades do litoral e outras do interior. O convite para que Lula assinasse o convênio no Palácio dos Bandeirantes partiu do próprio governador Lembo. Depois da assinatura do convênio para a urbanização de favelas, o presidente Lula participará, a partir das 17 horas, da inauguração do Centro de Oncologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). O governador Cláudio Lembo também acompanhará Lula neste evento. Outras autoridades também participarão dos eventos em São Paulo, entre elas o candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, senador Aloizio Mercadante.