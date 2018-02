''''A comissão não tem poder legal. Só ético'''' Os integrantes da Comissão de Ética Pública não pensam, por enquanto, em pedir demissão coletiva, afirma o presidente do colegiado, Marcílio Marques Moreira. Em entrevista ao Estado, ele evita criar polêmica e não faz críticas ao presidente Lula, que, até hoje, não cumpriu a recomendação de demitir o ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Os integrantes da comissão pensam em pedir demissão coletiva? Por enquanto não. Mas podem pedir? O futuro a Deus pertence. Vamos ver qual é a solução. O senhor deixa o cargo caso o presidente Lula não siga a recomendação de demitir o ministro Lupi? O presidente Lula está estudando o caso do ministro Lupi. Está tentando uma solução. A Comissão de Ética ficou esvaziada depois que suas recomendações não foram seguidas? A comissão não perdeu suas funções. Ainda na semana passada três ministros me telefonaram pedindo orientações. Quem lhe telefonou? Os ministros Edison Lobão (Minas e Energia), Nelson Machado (interino da Fazenda) e Nelson Hubner (que deixou Minas e Energia). O que eles queriam? O ministro Hubner deixou o ministério e queria saber detalhes das regras da quarentena. O ministro Lobão está chegando ao ministério e queria saber várias coisas, como informações sobre viagens. Qual é o poder da comissão? É ético. Ela pode fazer censura ética em relação a autoridades que deixaram o cargo e advertência para quem está no cargo. Pode até recomendar a demissão de ministros ao presidente. A comissão não tem poder legal. Só ético.