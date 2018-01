A base do Jandiatuba

Amazônia - O Posto Indígena de Vigilância e Proteção (Pivip) do Jandiatuba é o mais novo dos três geridos pela Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari. Foi instalado em 2007.

O Pivip fica no rio Jandiatuba, afluente da margem direita do Solimões, que corta a porção leste da Terra Indígena Vale do Javari.

O objetivo é coibir a entrada de pescadores, caçadores e traficantes. Funcionários disparam alarmes e usam voadeiras para perseguir infratores, que buscam especialmente a carne do pirarucu, em extinção.

Nas instalações permanecem pelo menos quatro pessoas que vigiam a área. Nos arredores, em uma área de 20 quilômetros ao sul, já há registros de malocas e roças de índios isolados, não-contactados.

Os funcionários permanecem lotados na base durante 60 dias. E ganham folga de 10 dias para voltar para suas famílias.

