Análise: A ambição presidencial de Eduardo Cunha

Sua fala deflagra uma espécie de "Cunha 2.0". Até então, sua atuação visava criar as condições para o enfraquecimento do governo. A partir de agora, seu objetivo é utilizar o enfraquecimento que ele mesmo ajuda a criar para buscar as condições do desembarque e consequente abertura no PMDB dos debates sobre o candidato em 2018.

Cunha fala em Eduardo Paes, mas sorri quando os repórteres o questionam se essa defesa pelo prefeito do Rio não se trata de uma estratégia comum na política de "queimar" um nome ao lançá-lo com muita antecedência da disputa. Ora, se Cunha deseja de fato Paes à frente do processo deveria trabalhar para que o candidato do prefeito, o secretário de Coordenação de Governo da Prefeitura do Rio, Pedro Paulo, seja o candidato em 2016. Ao contrário disso, Cunha atua para que o líder do PMDB, Leonardo Picciani, seja o escolhido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em outra postura também comum na política, não atribuir para si próprio movimentos favoráveis às suas recandidaturas, Cunha deixa rolar na Câmara movimento favorável à mudança constitucional que possibilitaria que ele possa ser candidato à reeleição em 2017. Em uma Casa que, sob sua condução, a marca tem sido o fortalecimento do Legislativo, é improvável que o PT consiga número para barrá-lo.

Com mais dois anos de exposição garantidos, estariam fartos os acenos ao eleitorado e à classe política. Algo que já ocorre por ora. A revisão do pacto federativo, detalhadamente elaborada com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tem claro intuito de agregar apoio de dois dos principais cabos eleitorais em uma eleição presidencial: prefeitos e governadores. A pauta antipetista visa cativar um setor do eleitorado que ganha força, mas se vê órfão ante uma oposição em crise de identidade. Tudo isso aliado a uma intensa programação de viagens pelo País que, intitulada "Câmara itinerante", acaba por lhe dar proximidade com eleitorado nos Estados e contato com lideranças políticas regionais.

O plano, bem elaborado, é esse. O problema é que seu sucesso depende mais do seu advogado e dos ministros do Supremo Tribunal Federal do que dos seus correligionários e eleitorado. Cunha é investigado na Operação Lava Jato e a guerra aberta com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode complicá-lo. Ele pode até não ser julgado a tempo de inviabilizar sua candidatura, mas partir para a disputa na condição de réu em um escândalo do porte da Lava Jato pode desmanchar seu projeto tão rapidamente quanto uma oração no plenário da Câmara.