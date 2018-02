'A alternância de poder é importante', diz Lula em Caravelas

Em visita a Caravelas, no extremo sul baiano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a descartar a possibilidade de disputar um terceiro mandato e disse que vai se reunir com sua base aliada para que a discussão seja tirada do centro do debate político. "Eu já cumpri meu papel", afirmou Lula. "Eu acho que o Brasil é um país que tem pouco tempo de democracia. A alternância de poder é importante."

O presidente, porém, destacou que as discussões no congresso não estariam centradas na aprovação de um terceiro mandato para ele, mas na a "realização de um referendo popular" sobre a possibilidade de extensão de um governo para mais de dois mandatos, qualquer que fosse o chefe do Executivo.