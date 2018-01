99 parlamentares são citados em conversas entre sócios da Planam O sub-relator de investigação de parlamentares da CPI dos Sanguessugas, deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), informou nesta segunda-feira, após deixar a sede da Polícia Federal em Brasília, que há 99 parlamentares citados nas conversas telefônicas mantidas entre Luiz e Darci Vedoin, sócios da empresa Planam. Segundo informou a Agência Câmara, Sampaio obteve a transcrição das fitas com a polícia. Ele explicou que os documentos apresentam duas categorias de diálogos: nos primeiros, as referências e as quantias que o parlamentar ou o assessor iriam receber são claras, enquanto em outros diálogos o nome do parlamentar é apenas citado, sem provas de envolvimento. O sub-relator afirmou que pretende concluir as investigações esta semana, para poder pedir a quebra de sigilo bancário dos parlamentares envolvidos. Sampaio defendeu a inclusão de todos os parlamentares mencionados nas conversas entre os sócios da Planam, além dos 57 já notificados, no relatório parcial da comissão, que deverá ser apresentado em 18 de agosto.