93% dos leitores acreditam que Battisti deve voltar para a Itália

A enquete do portal estadao.com.br que perguntou aos leitores se o italiano Cesare Battisti deveria ficar no Brasil como refugiado ou deveria voltar para a Itália teve o seguinte resultado: 53 internautas (7%) votaram que Battisti deveria ficar no Brasil e outros 687 (93%) que ele deveria voltar para a Itália. Vale lembrar que essa não é uma pesquisa científica, apenas uma sondagem com os leitores do estadao.com.br.

Veja Também:

Battisti deve ficar no Brasil como refugiado ou deve voltar para a Itália?

Conheça os argumentos pró e contra a extradição de Battisti

Entenda o caso Cesare Battisti