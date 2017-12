83% dos brasileiros estão satisfeitos com a vida, segundo Ibope O brasileiro chegou a dezembro de 2006 com o melhor índice dos últimos quatro anos em termos de satisfação com a vida, segundo a pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta segunda-feira. Oitenta e três por cento dos entrevistados disseram estar satisfeitos com a vida, e apenas 15%, insatisfeitos. O levantamento mostra também que 43% esperam que 2007 seja muito bom; 46% acham que será bom; e apenas 5% esperam que o próximo ano seja ruim ou muito ruim. A pesquisa CNI/Ibope revelou que 38% dos entrevistados esperam aumento da renda da população nos próximos seis meses, enquanto 17% esperam uma queda. Outros 38% acham que o nível de renda não vai mudar. A pesquisa mostra ainda que 43% dos brasileiros apostam na elevação da própria renda nos próximos seis meses; 10% dos entrevistados acham que ela vai diminuir, e 41% esperam a manutenção da renda atual.