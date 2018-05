730 mil vão às ruas em todas as capitais do Brasil

Enquanto os deputados votavam contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, centenas de milhares de brasileiros se reuniam para se manifestar pacificamente nas ruas de todas as capitais do País e no Distrito Federal, ao longo da tarde e noite de ontem. Até a 1 hora de hoje não haviam sido registrados atos de depredação nem confrontos.

Os maiores protestos foram em São Paulo (215 mil pessoas pró-impeachment e 75 mil contra, segundo a PM), Rio (50 mil contra o impedimento, sem estimativa para os favoráveis) e Brasília (53 mil a favor da saída da presidente, com 26 mil contrários). Mas houve manifestações em todas as capitais. No total, segundo levantamento do Estado, pelo menos 730 mil pessoas participaram de protestos pelo País. Estimativas das PMs de cada Estado, porém, indicam presença menos expressiva: 314 mil pessoas participaram de protestos, segundo os números oficiais divulgados.

Em Porto Alegre, cerca de 25 mil pessoas se reuniram para pedir o impeachment no Parque Moinhos de Vento, segundo os organizadores. Trios elétricos animaram os manifestantes com canções anti-Dilma. A cinco quilômetros dali, 20 mil pessoas enfrentaram o calor de 37°C para protestar contra o impedimento na Praça da Matriz, no centro da capital gaúcha.

Em Curitiba, houve manifestações em três locais – 10 mil pessoas foram à Praça Santos Andrade para protestar contra a presidente, e outras 2 mil se reuniram na Praça Ruy Barbosa, em apoio a Dilma. Na frente da Justiça Federal – que se tornou local de romaria por causa da Lava Jato – 1 mil pessoas viram a votação. Cada “sim” era comemorado com gritos de “está chegando a hora”.

No Recife, o ato pró-Dilma foi realizado no Marco Zero, no centro. Com faixas a favor da presidente e vestindo camisas vermelhas, os manifestantes se misturaram a grupos de frevo. A cada voto a favor do impeachment, ouviam-se gritos de “fora, golpistas”. Cerca de 70 mil pessoas participaram, segundo a organização. Já os manifestantes contra Dilma se reuniram na Praia de Boa Viagem – 20 mil pessoas, segundo o Vem Pra Rua. Vestindo verde e amarelo, elas festejavam. “Quero um País livre da corrupção”, disse a aposentada Salina Gomes, de 66 anos. Em Salvador, apesar da chuva, 70 mil pessoas se reuniram no Farol da Barra, segundo a organização. A PM estimou em 8 mil. Já no Jardim de Alah o protesto contra Dilma reuniu 5 mil pessoas, segundo os organizadores. Para a PM, eram 2 mil.

Em Belo Horizonte, manifestantes se concentraram na Praça da Estação (pró-Dilma) e na Praça da Liberdade (contra). À medida em que avançavam os votos, o desânimo tomava conta da Estação. Um animador de palco dizia que “a luta não acabou”, mas não conteve a debandada antes do resultado final. Na Praça da Liberdade, os manifestantes comemoraram com as mãos para o alto, quando assistiram pelo telão à aprovação do impeachment na Câmara.