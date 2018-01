70 genes indicam chance de cura para câncer de mama Setenta genes podem fazer toda diferença entre o sucesso no tratamento de câncer de mama e um alto risco de metástase. Pesquisadores do Netherlands Cancer Institute, de Amsterdam, e da Rosetta Inpharmatics, dos EUA, identificaram 70 marcadores genéticos capazes de indicar quais casos de tumor em estágio inicial podem ser tratados apenas com cirurgia e radioterapia e quais necessitariam também da chamada terapia adjuvante, com quimioterápicos ou hormônios. Segundo os autores do estudo, que está sendo publicado na edição de hoje da revista Nature, atualmente a indicação deste tratamento é feita por precaução, porque não há ainda meios de saber quais tumores realmente precisam desse reforço na terapia. De acordo com eles, entre 70% e 91% das mulheres submetidas à terapia adjuvante não precisariam dela. "Em primeiro lugar, é preciso ter cautela, porque o trabalho envolveu apenas 78 pacientes, é o início de um estudo, mas não se pode negar que essas pesquisas são muito promissoras", afirma o especialista português Carlos Caldas, do Programa de Genômica do Câncer, da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha. Caldas assina o comentário que acompanha o estudo. 78 pacientes A pesquisa envolveu 78 pacientes, todas com menos de 55 anos, tumores com menos de 5 centímetros de diâmetro e sem metástase axilar, e outras 20, portadoras de tumores resultantes das mutações BRCA1 e BRCA2, características de algumas famílias com vários casos da doença. Estas últimas foram incluídas no estudo justamente para verificar se a técnica seria capaz de identificar os casos de câncer de mama familiar. Os cientistas começaram com um conjunto de 25 mil genes dos quais selecionaram, a princípio, 5 mil cuja atividade era duas vezes maior que em tecidos normais. Destes, 231 pareceram associados à metástase, o processo pelo qual as células cancerosas se desprendem do tumor original e se instalam em outras partes do organismo. E, desse total, 70 foram selecionados como marcadores. Os pesquisadores avaliaram também as fichas das pacientes por períodos que chegam a superar os 8 anos, para realmente saber se elas estavam livres de metástase. De acordo com eles, esses genes estão associados ao ciclo celular (ao processo de divisão da célula), invasão (capacidade da célula cancerosa de se instalar em outro tecido) e angiogênese (capacidade de o tumor produzir novos vasos sanguíneos para garantir sua sobrevivência), entre outros. "O futuro dessas pesquisas depende, sobretudo, de grandes centros de estudo, como a Universidade de São Paulo e o Hospital do Câncer, por exemplo, instituições sem interesses comerciais e capazes de conduzir estudos dessa natureza", diz Caldas.