65% das crianças negras são pobres, diz Ipea A melhoria dos indicadores sociais a partir do Plano Real não favoreceu no mesmo nível brancos e negros. Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que a pobreza atinge 51% de todas as crianças brasileiras de até 6 anos. Esse índice é menor entre os brancos (38%) e maior em relação aos negros (65%). Nas demais fases da vida, as diferenças raciais também são nítidas: 61% dos negros de 7 a 14 anos são pobres; entre os brancos, o porcentual é de 33%. A diferença também marca a adolescência e o início da fase adulta. Vivem na pobreza 47% dos negros e 22% dos brancos de 15 a 24 anos. O pesquisador do Ipea Ricardo Henriques avalia que a desigualdade entre crianças brancas e negras só tende a aumentar na vida adulta. "Quase tudo melhorou no Brasil nos últimos anos com a estabilidade da moeda. Só a desigualdade se manteve", disse. Desde os anos 90, o índice de pobres (com menos de R$ 120 de renda per capita) caiu de cerca de 40% para 34%. Mas, ao comparar dados do IBGE relativos a 1999, o Ipea verificou que a desigualdade se estabilizou. Os jovens brancos de 25 anos, assim como nos anos 50 e 70, passaram 2,3 anos a mais na escola que os colegas negros da mesma faixa etária. Isso significa que o jovem negro vive hoje situação idêntica à vivida pelo avô, que nasceu nos anos 20. Dos 22 milhões de brasileiros na extrema pobreza (pessoas que não consumem nível de calorias recomendado pela ONU), 70% são negros. A pobreza não é "democraticamente" distribuída entre raças, pois os negros representam apenas 46% da população, conclui o Ipea. A pesquisa foi apresentada aos representantes do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) do Ministério da Justiça. Segundo Ivair Alves dos Santos, assessor especial da Secretaria de Direitos Humanos do ministério, a análise deve servir para futuras ações do governo para privilegiar a população negra. Santos cita o caso das unidades da Febem, onde a maioria dos internos é formada por jovens negros. "As pessoas que atuam com jovens infratores não estão preparadas para tratar especificamente com negros, que tendem a ter baixa auto-estima", diz. Na avaliação do Ipea, se o Estado não der tratamento privilegiado e implantar ações afirmativas, os negros levarão 20 anos para alcançar a mesma média de escolaridade registrada hoje entre os brancos, que é de 6,6 anos. "Tratar todo mundo igual é uma atitude cínica", diz o pesquisador Ricardo Henriques.