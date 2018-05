644 famílias terão terras regularizadas O governo do Estado distribuirá hoje títulos de propriedade de terra a 644 famílias de pequenos produtores de Aurora. O Programa de Regularização Fundiária do Ceará está investindo R$ 48 milhões e é resultado do convênio entre o governo federal, por meio do Incra, e o governo do Ceará. A metodologia da titulação fundiária é a mesma adotada quando da implantação do programa em outros municípios do do Estado.