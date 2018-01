60 mil crianças perdem direito à bolsa-escola Cerca de 60 mil crianças foram excluídas temporariamente do Programa Bolsa-Escola Federal, por abandonarem as salas de aulas ou não atingirem 85% de freqüência. O benefício é concedido a 8,2 milhões de menores entre 7 e 16 anos em todo País. O Ministério da Educação (MEC) repassa para famílias com renda de até R$ 90 uma ajuda de R$ 15 por estudante. A bolsa pode ser complementada pelas prefeituras. Nas contas do Ministério da Educação (MEC), 91 municípios brasileiros ainda estão fora do programa, sendo nove no Estado de São Paulo. Em relação às prefeituras paulistas, Canas, Paulínia, São Caetano e Tanabi não enviaram um único documento para receber os benefícios. Já Águas de São Pedro, Alambari, Serra Negra, Sumaré e Tuiuti precisam apresentar os cadastros dos estudantes. A relação também inclui capitais brasileiras como Florianópolis, Recife e Belo Horizonte, que alegam dificuldades burocráticas para implantar o programa. O MEC pretende intensificar o programa especialmente na Região Norte, onde 8% dos municípios estão fora dos benefícios. No município de São Paulo, 93% das crianças de famílias carentes ainda não entraram no programa. "São Paulo está deixando de receber um montante total de R$ 2 milhões por mês", afirmou o secretário do Bolsa-Escola, Floriano Pesaro. O MEC decidiu alterar as regras de inclusão de novos estudantes no programa. Com isso, a prefeitura de São Paulo não poderá mais apresentar cadastros parciais. Se quiser consolidar o programa, o município será obrigado a informar dados de todas as crianças. O ministério alega que as prefeituras não estavam priorizando famílias com mais dificuldades financeiras. A implantação de conselhos locais de controle do programa é outra exigência feita pelo governo. O MEC ameaça suspender municípios que não estejam mantendo o conselho, formado por integrantes da comunidade e educadores. Neste ano, o governo federal vai repassar um total de R$ 2,2 bilhões para cerca de 4,8 milhões de famílias. O MEC repassa para 636 municípios de São Paulo cerca de R$ 9 milhões, beneficiando 600 mil crianças e 344 famílias.