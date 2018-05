60% já têm candidatos para prefeito em 2008, revela pesquisa

A pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta segunda-feira, 22, mostra que 59,8% dos entrevistados informaram que já estão com o seu voto definido para prefeito e que não vão mudar. Outros 17% disseram ter preferência por algum candidato, mas que ainda pode mudar seu voto e 19,9% estão indefinidos. Veja Também: Você votaria no candidato de Lula em 2010? Confira a íntegra da pesquisa Apesar de aprovação recorde, Lula não transfere votos a Dilma 'Eu não me abalo', diz Lula sobre pesquisa CNT/Sensus Por programa social, 75,3% votariam em governista Lula transfere 15,5% de votos a candidatos, diz CNT/Sensus Lula lidera pesquisa espontânea para presidente O levantamento mostra ainda que 46,6% dos entrevistados disseram que votariam no atual prefeito, se as eleições fossem hoje, e 44,2% afirmaram que votariam no prefeito atual de sua cidade. A pesquisa revela também que 35,9% dos entrevistados estão acompanhando as eleições de outubro com muito interesse; 40,6% com interesse médio e 21,5% disseram não ter interesse pelo pleito. A CNT/Sensus mostrou ainda que 48,9% consideram mais importante que o candidato seja um bom administrador, enquanto 18,8% analisam as propostas. Outros 18,2% acham importante que seja um bom político e 11% avaliam as qualidades pessoais do candidato. A pesquisa mostra ainda que 40,4% dos entrevistados esperam que o próximo prefeito garanta a execução dos serviços públicos. 33,1% esperam que ele trabalhe na geração de empregos e 17%, no combate à violência. Os entrevistados informaram ainda que os debates eleitorais (29,5%) e os programas políticos (25,6%) no rádio e na TV são os que mais pesam na escolha do candidato a prefeito. Outros 23,3% responderam que consideram mais importante o contato pessoal e 10%, os comícios.