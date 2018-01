500 cidades mineiras podem atrasar 13.º salário A Associação Mineira de Municípios estima que 500 das 853 cidades do Estado terão ´muita dificuldade´ para pagar o 13º salário aos servidores municipais até 20 de dezembro, como manda a lei. Em muitos casos, a prefeitura é a principal geradora de empregos. Segundo a entidade, a situação é mais complicada nas regiões norte e nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. No norte, dos cerca de 80 municípios, 20 estão com pagamentos atrasados.