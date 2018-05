33% ainda não escolheram candidato a prefeito, diz pesquisa

A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em pareceria com o Ibope realizada neste mês, em 141 municípios do País, revelou que 33% dos entrevistados ainda não escolheram um candidato a prefeito em quem votar nas eleições do próximo dia 5 de outubro. Segundo a sondagem, 13% afirmaram que se decidirão na última semana da campanha eleitoral, 17% disseram que tomarão uma decisão apenas no dia da eleições, e 3% responderam que simplesmente ainda não sabem qual será seu candidato. Entre os que já se decidiram, 52% informaram que escolheram o candidato antes do início da propaganda eleitoral na televisão e no rádio, e 11% disseram que fizeram a opção depois do início da propaganda eleitoral na mídia eletrônica. A pesquisa mostra que os eleitores em geral acreditam que honestidade, competência e conhecimento dos problemas do município são as qualidades mais importantes que o candidato deve ter. Ao responderem sobre os fatores que mais influenciam na definição do voto, os entrevistados pela pesquisa CNI/Ibope mencionaram: as propostas do candidato, a experiência anterior do político em cargos públicos e as suas qualidades pessoais. Segundo o diretor de Relações Institucionais da CNI, Marco Antonio Guarita, os apoios do governador e/ou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não são preponderantes na escolha do voto. Apenas 6% disseram que o apoio do governador do seu Estado é importante na hora de definir a escolha do candidato a prefeito, e 8% indicaram o apoio do presidente Lula. A pesquisa CNI/Ibope foi realizada de 19 a 22 de setembro e ouviu 2.002 entrevistados, em 141 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para baixo ou para cima.